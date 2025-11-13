نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبد العزيز يكشف "أسرار صناعة الكوميديا" في ماستر كلاس بالمسرح المكشوف في المقال التالي

في إطار فاعليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، يقام اليوم الخميس 13 نوفمبر، ماستر كلاس بعنوان "أسرار صناعة الكوميديا" مع المخرج الكبير محمد عبد العزيز، وذلك في تمام الساعة 2:00 ظهرًا وحتى 3:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. ويُدير الحوار الناقد أسامة عبد الفتاح.

تفاصيل الندوة

سيتناول اللقاء رحلة محمد عبد العزيز مع السينما الكوميدية التي شكّلت جزءًا مهمًا من تاريخ السينما المصرية، كاشفًا عن أبرز أسرار هذا الفن وكيفية صياغة الموقف الكوميدي بطريقة تجمع بين الذكاء والبساطة، كما سيتحدث عن تجربته مع نجوم الكوميديا الكبار، وتطور الحس الكوميدي في السينما المصرية عبر الأجيال، إضافة إلى مناقشة الفروق بين الكوميديا التقليدية والمعاصرة ودور المخرج في الحفاظ على جوهرها الإنساني والفني.

عن "أيام القاهرة لصناعة السينما"



أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وإفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين. تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة. وقد أصبحت اليوم إحدى أهم الفعاليات المهنية في المنطقة، لما تقدمه من فرص حقيقية لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

