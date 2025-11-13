نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائر ضد زيمبابوي وديًا.. تاريخ مواجهات قديم وفرصة جديدة للخضر قبل كأس أمم إفريقيا 2025 في المقال التالي

يستعد منتخب الجزائر اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 لخوض أول مباراة ودية ضد منتخب زيمبابوي في تاريخ مواجهاتهما، بعد أن التقى المنتخبان سابقًا في ثماني مواجهات رسمية سواء في التصفيات الأفريقية أو كأس أمم إفريقيا أو التصفيات المونديالية. وتأتي هذه المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين للبطولة القارية المقبلة كأس أمم إفريقيا 2025 المقررة في المغرب.

تقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، وتنطلق صافرة البداية الساعة 17:30 بتوقيت الجزائر، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، لتكون فرصة للمدرب فلادير بيتكوفيتش لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين قبل البطولة، خاصة بعد غياب بعض العناصر الأساسية للإصابة مثل رامي بن سبعيني وفارس شايبي ومحمد الأمين توغاي والحارس لوكا زيدان، بالإضافة لاحتمالية غياب قائد الفريق رياض محرز لأسباب عائلية.

تاريخ المواجهات بين الجزائر وزيمبابوي يعكس تفوق "الخضر" غالبًا، حيث فاز منتخب الجزائر في 3 مباريات، وتعادلا في 4 مناسبات، بينما فاز منتخب زيمبابوي في لقاء واحد فقط، وكان ذلك ضمن دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2004 بتونس، بنتيجة 2-1 في ملعب مدينة سوسة. أما أول مواجهة رسمية بين المنتخبين فكانت في 6 يناير 1989 بمدينة عنابة شرقي الجزائر ضمن تصفيات كأس العالم 1990، وفاز فيها "ثعالب الصحراء" 3-0، سجل الهدفين الأول والثاني الراحل جمال مناد والثالث رابح ماجر. وأقيمت آخر مواجهة رسمية بين المنتخبين يوم 16 نوفمبر 2020 في هاراري ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 وانتهت بالتعادل 2-2، وسجل هدفي الجزائر كل من أندي ديلور ورياض محرز.

المباراة اليوم تعد فرصة مثالية للمدرب لتجربة خططه التكتيكية ومعرفة جاهزية اللاعبين البدنية والفنية، قبل مواجهة ودية ثانية للجزائر يوم 18 نوفمبر أمام منتخب السعودية بمدينة جدة، ضمن استعدادات المنتخبين العربيين للبطولات القادمة.

من جانبه، يظهر منتخب زيمبابوي بمستوى طموح، في محاولة لتعويض تاريخ المواجهات السابقة أمام الجزائر، وتقديم أداء مميز يرفع من جاهزية الفريق قبل كأس أمم إفريقيا 2025.