نجم ريال مدريد يتحدث عن علاقته بلامين يامال

تحدث هاوسن نجم ريال مدريد عن علاقة اللاعبين بعضهم البعض، اثناء التوقف الدولي وفي كل المعسكرات وتحديدا بعد مواجهة الكلاسيكو الأخيرة وما حدث مع يامال.

انتهت مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو الاخير بفوز النادي الملكي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

احتوت المباراة على أحداث كثيره ومشادات بين اللاعبين والجمهور وكان النصيب الأكبر إلى نجم لامين يامال، وعلاقته بزملائه في ريال مدريد.

العلاقة مع لامين يامال؟

دين هاووسن |( لاعب ريال مدريد )

عندما نأتي إلى هنا، نحن زملاء، وعندما نلعب نحن منافسون. هذا أمر طبيعي. في الملعب نتنافس بشدة، لكن خارج الملعب هناك جو ودي للغاية. يجب أن يكون هكذا.