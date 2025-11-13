نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات السيسي مع وزير الرياضة.. تعزيز الاستثمار في الشباب ونشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة للمصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات السيسي مع وزير الرياضة.. تعزيز الاستثمار في الشباب ونشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة للمصريين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من كبار المسؤولين، لمناقشة سبل تطوير المنظومة الشبابية والرياضية في مصر، ودعم جهود تمكين الشباب وتعزيز دور الرياضة في بناء الإنسان المصري.

تفاصيل الاجتماع

استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع نتائج الجهود المبذولة في مجال تنمية النشء والشباب والرياضة خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2025، حيث تم تنفيذ أكثر من 532 برنامجًا للتنشئة استفاد منها نحو 24 مليونًا من النشء، و1150 برنامجًا للشباب استفاد منها 70 مليون شاب وفتاة، و928 نشاطًا رياضيًا استفاد منها 19 مليونًا من الرياضيين والشباب. كما تناول الوزير المنهجية المتكاملة لتطوير المنظومة الشبابية من خلال الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب ومراكز الابتكار والتنمية الشبابية.

التمكين الشبابي والرياضي

أكد وزير الشباب والرياضة أن الجهود الجارية تشمل تطوير مراكز الشباب في جميع المحافظات، لتصبح مراكز شاملة لخدمة الشباب في المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية والعلمية والاقتصادية. وأوضح أن الوزارة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في مجال الرياضة والشباب، مشيرًا إلى أن مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.34%، وأن العائد من الطرح الاستثماري المشترك مع القطاع الخاص في هذا المجال وصل إلى 34 مليار جنيه منذ عام 2018 حتى 2025.

المشروعات القومية للشباب والرياضة

أوضح الوزير أن الفترة من 2018 إلى 2025 شهدت تنفيذ مشروع ضخم لتطوير مراكز الشباب ضمن مبادرة حياة كريمة، شمل إقامة 1028 مركز شباب جديد، إلى جانب تطوير المدن والمعسكرات الشبابية وإنشاء الأندية الرياضية في المحافظات. كما تم إطلاق المشروع القومي للمعسكرات الذي يهدف إلى دعم النشء والشباب بمختلف الفئات الاجتماعية، وتشجيع الأنشطة الرياضية وبناء الإنسان المصري صحيًا وبدنيًا.

التشريعات والحوكمة الرياضية

ناقش الاجتماع أيضًا تطوير الإطار التشريعي للمنظومة الشبابية والرياضية، بما يشمل تعديل قانون الهيئات الشبابية وقانون الرياضة، وتحديث اللوائح المنظمة لحوكمة الأداء في هذا القطاع. كما تم استعراض الجهود المبذولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى، واكتشاف ورعاية المواهب الرياضية بالتعاون مع القطاع الخاص.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز دور الشباب ونشر ثقافة الرياضة بين المواطنين في مختلف الألعاب، باعتبارها أحد ركائز بناء الإنسان المصري. وأكد الرئيس أن الاستثمار في رأس المال البشري هو أساس التنمية الشاملة، موجها بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي وفق منهجية علمية تضمن تحقيق التنمية المتكاملة والحفاظ على صحة المصريين من خلال جعل ممارسة الرياضة أسلوب حياة يومي.