قنوات ART تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلمين وجائزتين قيمتهما 15 ألف دولار

أحمد جودة - القاهرة - تقدم شبكة قنوات راديو وتليفزيون العرب ART جائزتين لمشروعات الأفلام تحت التطوير، كأحد الرعاة لملتقى القاهرة السينمائي، الذي يقام ضمن فعاليات الدورة ٤٦ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحيث تكون الجائزة الأولى قدرها ١٠ آلاف دولار، والثانية قدرها ٥ آلاف دولار.

أفلام قنوات ART

كما شاركت قنوات ART في فعاليات المهرجان بفيلم "الجولة ال ١٣" الذي تمتلك حقوق توزيعه، من إخراج التونسي محمد علي النهدي، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

تفاصيل الفيلم

الفيلم تدور أحداثه في إطار درامي مؤثر، ويستعرض موضوعات الحب والإيمان والفداء، من خلال قصة "كمال" بطل الملاكمة الأفريقي وزوجته، حيث يواجهان محنة إصابة ابنهما بمرض يهدد حياته.

فيلم "صوت هند رجب"

كما تشارك القناة ضمن فعاليات المهرجان بفيلم "صوت هند رجب" الذي تشارك في إنتاجه، المرشح لجائزة الأوسكار العالمية، تأليف وإخراج التونسية كوثر بن هنية، حيث قررت إدارة المهرجان عرضه في حفل الختام.

من ناحية أخرى تشارك قنوات ART بجناح خاص ضمن سوق المهرجان الذي يقام هذا العام.