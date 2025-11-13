نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أكثر من 700 مادة إعلامية نُشرت حول افتتاح المتحف المصري الكبير في 215 وسيلة إعلامية دولية كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتاح المتحف المصري الكبير يبهر العالم ويحقق إقبالًا جماهيريًا ضخمًا في أسبوعه الأول

شهد المتحف المصري الكبير لحظة تاريخية نالت إعجاب العالم أجمع، حيث تصدر خبر افتتاحه عناوين الصحف والمواقع الدولية، التي وصفت الحدث بأنه نقطة تحول في تاريخ الحضارة الإنسانية، تنطلق من أرض مصر، مهد الحضارات عبر العصور.

تفاصيل التغطية الإعلامية العالمية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن أكثر من 700 مادة إعلامية نُشرت حول افتتاح المتحف المصري الكبير في 215 وسيلة إعلامية دولية كبرى، من بينها صحف ومحطات تلفزيونية ومواقع إلكترونية عالمية، تناولت جميعها عظمة الحدث وروعة التنظيم، معتبرة الافتتاح لحظة فارقة للإنسانية بأكملها.

انبهار عالمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي

حظي الافتتاح بتفاعل غير مسبوق على منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، حيث تصدرت صور المتحف وأجواء الحفل الرائعة منشورات الملايين من المتابعين، الذين عبّروا عن انبهارهم بجمال التصميم، وروعة العرض المتحفي، والتنظيم المبهر الذي عكس صورة مصر الحديثة في أبهى صورها.

إقبال جماهيري كبير في الأسبوع الأول

شهد المتحف المصري الكبير إقبالًا واسعًا من الزوار منذ لحظة افتتاحه، حيث بلغ متوسط عدد الزوار نحو 19 ألف زائر يوميًا خلال الأسبوع الأول، في مشهد يؤكد المكانة السياحية والثقافية الفريدة لمصر، ويعزز من موقعها كعاصمة عالمية للآثار والتاريخ.

رسالة حضارية من أرض مصر إلى العالم

يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية خالدة تُجدد ارتباط الإنسانية بجذورها التاريخية، وتؤكد قدرة مصر على الجمع بين عراقة الماضي وروح الحاضر، في صرح ثقافي عالمي يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة أمام أنظار العالم.