أخبار اليمن : إصابة 7 بإطلاق نار.. حفل زفاف يتحوّل إلى ساحة معركة

إصابة 7 بإطلاق نار.. حفل زفاف يتحوّل إلى ساحة معركة
تحول حفل زفاف بهيج في مدينة شانلي أورفا جنوب شرق تركيا إلى حادث مأساوي، حيث أصيب 7 أشخاص، من بينهم نساء وأطفال، نتيجة إطلاق نار عشوائي من قِبل أحد الجيران الغاضبين.
وبحسب التقارير التركية، فإن سبب الحادث يعود إلى خلاف بسيط، حيث لم يجد الجار مكانًا لركن سيارته بسبب تجمّع المدعوين والمركبات في محيط مكان الحفل. فما كان منه إلا أن حمل سلاحه، وأطلق النار بشكل عشوائي على المدعوين، مُحوّلاً مناسبة الفرح إلى "ساحة معركة".
وأفادت التقارير بأن ثلاثة من المصابين السبعة حالتهم حرجة، وقد باشرت السلطات الأمنية تحقيقًا عاجلًا لضبط مطلق النار وتحديد كافة ملابسات الحادث المروع.*وكالات
