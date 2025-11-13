نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير عالمى بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة الأستاذ الدكتور/أنتونى خورى أمريكى الجنسية إستشارى جراحات المسالك البولية للأطفال بجامعة أورانج بكاليفورنيا فى الفترة من 26 نوفمبر الجارى وحتى 4 ديسمبر القادم.

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير أيام (السبت والثلاثاء) من كل اسبوع من الساعة (9) صباحًا حتى الساعة (12) ظهرًا وللحجز (16853) الإستعلام على رقم تليفون: 01021581558