أخبار اليمن : العدو الصهيوني دمر 282 ألف منزل في غزة

العدو الصهيوني دمر 282 ألف منزل في غزةذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، أن أكثر من 282 ألف منزل في قطاع غزة قد دُمّر أو تضرر، وفقاً لتقديرات التحالف العالمي للمأوى، ما أدى إلى تشريد أعداد كبيرة من السكان وتركهم دون مأوى آمن.

وقالت الوكالة، في تدوينه على منصة "إكس" إنّ آلاف العائلات تعيش حالياً وسط الركام في خيام تفتقر إلى المساحة الكافية والخصوصية والخدمات الأساسية، في ظل اقتراب فصل الشتاء الذي يزيد من معاناتهم الإنسانية.

وأكدت أنّها تواصل، إلى جانب شركائها الإنسانيين، تقديم المساعدات والإغاثة للعائلات النازحة، مشيرة إلى أنّ الاحتياجات الإنسانية في غزة ما تزال تتزايد بشكل حاد نتيجة حجم الدمار الواسع ونقص الموارد.

وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 69,187 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 170,703 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

