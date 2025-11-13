نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صبحي يوجه رسالة شكر للجمهور والرئيس عبد الفتاح السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان محمد صبحي، بتوجيه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد اهتمامه بتوجيه وزارة الصحة لمتابعة حالته الصحية، ووجه له رسالة شكر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث كتب: قدمت لوطني الانتماء فمنحني وطني الاحتواء، كل الشكر والامتنان لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كل الشكر للملايين من جمهوري الذين قدمت لهم الاحترام فمنحوني الحب والاهتمام".

سبب تصدر محمد صبحي التريند

وتصدر اسم الفنان محمد صبحي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد شائعة وفاته التي انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا.

محمد صبحي

نشر الفنان محمد صبحي عبر صفحته الرسمية نفي لهذه الشائعات عبر أدمن صفحته، حيث كتب منشورا قال فيه: "وجب توصيل رسالة بصفتي أدمن الصفحة لحضراتكم ولكل جمهور الفنان محمد صبحي هو بصحة جيدة بفضل الله وقد قمت بزيارته وهو بخير وقد أجرى الفحوصات اللازمة ومن المنتظر عودته لمنزله خلال أيام قليلة إن شاء الله … نرجو عدم التهويل في هذا الأمر وعدم تصديق أي شائعات تخص حالته الصحية.. شكرًا لكم ولدعائكم المستمر له".