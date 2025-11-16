نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي يوضح تأثير أفكارنا ومشاعرنا على حياتنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة برنامجه "أبواب الخير" على إذاعة "راديو مصر"، إن هناك جملة عبقرية تقول: "أقداركم تؤخذ من أفواهكم وقلوبكم"، موضحًا أن أفكارنا ومشاعرنا لها تأثير مباشر على حياتنا ومصيرنا، وأضاف: "لو فكرنا بشكل إيجابي وبنفسية مرتاحة، حياتنا حتكون أفضل، والعكس صحيح.. لو فكرنا بشكل سلبي، ده ممكن يؤثر علينا بشكل سلبي".

تصريحات عمرو الليثي

فيما يخص التفاؤل والأمل، شدد الليثي على أهمية الدعاء والإيمان بالخير، قائلًا: "ربنا بيحبنا يدعونا وبيحب يستجيب لدعاءنا، لو دعيت بالنجاح، حتنجح، لو دعيت بالستر، هيسترها معاك، لو دعيت بالصحة، هيعافيك، لو دعيت بالرزق، هيرزقك من حيث لا تحتسب".

كما ركز على أهمية الكلمة الحلوة وتأثيرها على حياة الناس، مشيرًا إلى أن: "الكلمة الحلوة ممكن تسعد قلب حد وتطبطب عليه وتجبر بخاطره، لكلمة الحلوة ممكن تنور سكة لحد مش واخد باله، كلنا محتاجين الكلمة الحلوة في زحمة الحياة".

وتحدث أيضًا عن التسامح والنسيان وضرورة تجاوز الأحقاد، موضحًا أن: "الدنيا 3 أيام: الأمس، اليوم، والغد، الأمس عشناه ومش حيرجع، واليوم حنعيشه ومش حيدوم، والغد مش عارفين حنكون فين، خلي شعارك دايمًا التسامح والنسيان ودع الخلق للخالق، سامح من أساء إليك وتجاوز بالغفران أو النسيان، الغفران هديتك للآخرين، والنسيان هو هديتك لنفسك".

ويُذاع البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 3 إلى 4 عصرًا، ويوم الاثنين من الساعة 12 إلى 1 ظهرًا.