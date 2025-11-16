نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة نبيل: عايز أعمل كل الأدوار مش حاجة محددة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، استضاف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية اليوم الأحد 16 نوفمبر جلسة نقاشية بعنوان "سينما المراهقين: قوة السرد وعلاقته بالصحة النفسية"، وذلك من الساعة 2:00 حتى 3:30 مساءً.

تفاصيل الندوة



أدارت الجلسة سالي ذهني، بمشاركة نخبة من المتحدثين هم: سيهار صلاح، عمرو سلامة، بسمة نبيل، وحمزة دياب.

تجمع هذه الجلسة عددًا من صنّاع الأفلام والممثلين وخبراء الصحة النفسية، إلى جانب حضور مراهقين يشاركون بوجهات نظرهم وتجاربهم، في محاولة لاستكشاف كيفية قدرة السينما والتلفزيون على تسليط الضوء على العوالم العاطفية المعقّدة لهذه المرحلة العمرية الحساسة.

تصريحات حمزة دياب

كشف الفنان حمزة دياب على هامش الندوة:' السوشيال ميديا بتنتقد كل الناس من غير ما يقولوا السلبي وكمان الإيجابي من غير ما يقولوا نصلح إزاي وغلطنا في إيه ".

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF)، تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.