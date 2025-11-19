نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيام عباس:' هذة كانت أسباب سفري لفرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الممثلة هيام عباس عن تفاصيل سفرها لدولة فرنسا من أجل التمثيل قائلة:' روحت فرنسا عشان أعيش مع بابا لينا بنتي لأني كنت في لندن واتعرلت عليه واتفقنا نتجوز ونكون سوا ووصلت هناك عشان أعيش قصة حب وعرفت أن هذة الفترة كانت انتقالية خاصة لأنني لم أكن أعرف اللغة الفرنسية وكنت خلال هذا الوقت أحاول التغلب على الصعوبات.



تابعت هيام عباس على هامش الندوة الخاصة بها في مهرجان القاهرة السينمائي:' قراري إني أكون أم كان مرحلة كبيرة وهو مش جزء من حياة ممثلة لا هو حياة أم لازم تعطي الوقت المناسب للأمومة واستغليت الفترة دي عشان أتطور نفسي وبعد أربع سنين بدأت التمثيل باللغة الفرنسية بعد ولادة ابنتي ".

منذ انطلاق مسيرتها، شاركت في أكثر من مئة فيلم، وبرعت في تقديم أدوار نسائية متعددة، اكتسبت شهرة واسعة من خلال أدوارها في أفلام عربية هامة مثل: "حيفا"، "باب الشمس" و"الجنة الآن".



يتميز مسارها بالقدرة على العمل مع أجيال مختلفة من المخرجين، حيث عملت مع الرائد المخرج رشيد مشهراوي في فيلم "حيفا" والمخرج إيليا سليمان في فيلم "يد إلهية" وكذلك الأخوان عرب وطرزان ناصر، في فيلم "غزة مونامور".

على الصعيد العالمي، شاركت في أفلام ضخمة مثل فيلم "ميونيخ" للمخرج ستيفن سبيلبرغ، "الزائر" للمخرج توماس ماكارثي وكذلك "بليد رانر 2049". كما حظيت بتقدير كبير لدورها في مسلسل "Succession"، إضافة إلى دورها في مسلسل "رامي".