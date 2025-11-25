نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصورة مع محمد سلام.. مؤلف مسلسل "كارثة طبيعية" يشوق الجمهور للحلقات الآخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق أحمد عاطف مؤلف مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة الفنان محمد سلام، جمهوره ومتابعيه، للحلقات الآخيرة من العمل، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "عاطف" صورة تجمعه بـ محمد سلام، وعلق عليها قائلًا: «وأنا بحكي لمحمد شعبان على اللي هيحصل فيه بكرة في آخر حلقتين إن شاء الله».

أحداث مسلسل "كارثة طبيعية"

تدور أحداث مسلسل “كارثة طبيعية” في مزيج بين الكوميديا الواقعية والدراما الاجتماعية، حول شاب من أسرة بسيطة يحاول بناء حياته وسط التحديات اليومية، قبل أن يجد نفسه في مواجهة حدث يغيّر مصير عائلته بالكامل. يشارك في بطولته محمد سلام وجهاد حسام الدين، والعمل من تأليف أحمد عاطف فياض.