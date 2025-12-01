حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في خورفكان

القاهرة - محمد ابراهيم - قدّم الفنان الإماراتي حسين الجسمي “جبل الأغنية العربية” أمسية وطنية استثنائية على مدرّج خورفكان بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، وسط حضور جماهيري كامل العدد امتلأ به المدرج بالكامل، في حفل جمع بين روح الاحتفال الوطني ودفء الأجواء العائلية ضمن تنظيم راقٍ يليق بالمناسبة.



رافق الجمهور الجسمي بالغناء والتفاعل طوال الأمسية، لتتصدّر مقاطع الحفل منصّات التواصل الاجتماعي، ويصعد اسم الجسمي إلى قائمة الترند في الإمارات خلال ساعات قليلة.



وقدّم الجسمي مجموعة من أعماله الوطنية والعاطفية، وقال في كلمته: “مساء الخير من خورفكان… مدينتي الأولى وذاكرة طفولتي.

يشرفني أن أرفع أسمى التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى والدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الله يحفظه ويطوّل بعمره، وإلى أصحاب السمو حكّام الإمارات، وإلى شعب الإمارات العزيز. خورفكان.. يا مهد البدايات، دامت لياليك بالأفراح”.



وفي ختام الأمسية، توجّه الجسمي بالشكر قائلًا: “أشكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة والقائمين على مدرّج خورفكان على هذا التنظيم الراقي والاهتمام الكبير. هذه الليلة لها مكانة خاصة في قلبي، وسأظل أعتز بها دائمًا”.



كما شارك في هذه الأمسية الغنائية الفنان فؤاد عبد الواحد، ضمن برنامج الحفل الذي جمع محطات فنية متنوعة واحتفالية متميزة تحت سماء خورفكان.