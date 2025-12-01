أول صور لـ محمد إمام في لوكيشن تصوير الكينج بعد الحريق

القاهرة - محمد ابراهيم - عاد الفنان محمد إمام وفريق عمل مسلسله الجديد «الكينج» إلى موقع التصوير، لتستأنف الكاميرات دورانها من جديد بعد أيام قليلة من الحريق الكبير الذي التهم جزءًا من الديكور الرئيسي داخل استوديو مصر. ورغم حجم الخسائر، يؤكد صنّاع العمل أن المشروع سيكمل طريقه كما هو مخطط له للمنافسة بقوة في رمضان 2026.

أبو الفتوح: مستمرون مهما حدث



وأعلن المنتج عبدالله أبو الفتوح استئناف التصوير رسميًا، مؤكدًا أن الفريق تجاوز الأزمة سريعًا، وكتب عبر حسابه على “فيس بوك”: «بعون الله تم استئناف التصوير.. استنونا في رمضان 2026.. دعواتكم»، وذلك في خطوة عكست إصرار فريق العمل على عدم السماح للحادث بتعطيل مشروعهم المرتقب.

الحريق.. دقائق مرعبة في كواليس "الكينج"



وكانت المنطقة الخشبية المخصصة للتصوير قد اشتعلت بالكامل يوم الجمعة الماضي، في حادث أثار قلق الجمهور بعد تداول صور أعمدة الدخان الكثيفة.

ورغم ضخامة الحريق، لم تُسجل أي إصابات بين العاملين، وهو ما اعتبره الجميع “رحمة كبيرة”، خاصة مع وجود مواد قابلة للاشتعال بكثافة داخل الديكور.

محمد إمام: “اختبار صعب.. بس مكملين”

محمد إمام خرج بتعليق مطوّل عبر حسابه على «إنستجرام»، قال فيه: «قدر الله وما شاء فعل.. الخسارة كانت كبيرة لكن أهم حاجة إن كل الفريق بخير».

وأشاد بالدور السريع لقوات الدفاع المدني ووزارة الداخلية في السيطرة على الحريق، كما وجّه رسالة تقدير لفريق الإنتاج قائلًا إنهم خاطروا بدخول مكان الحريق لإنقاذ المعدات والأزياء.

دعم واسع من نجوم الوسط الفني



وكشف إمام أنه تلقى عشرات المكالمات من فنانين لطمأنته بعد الحادث، موجهًا الشكر لهم ومؤكدًا أن المحنة عززت إصرار الفريق على إكمال العمل دون أي تأجيل.

العمل مستمر.. والرمضان يقترب



وبالرغم من الخسائر، يواصل فريق «الكينج» إعادة بناء الديكور والعمل على جدول تصوير مكثّف، في محاولة لتعويض الأيام التي تعطلت بسبب الحريق.

