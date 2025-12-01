الرياض - كتبت رنا صلاح - أختتم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مساء امس بتكريم عدد من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين حاملة اسم الدورة العاشرة من المهرجان وتم منحها درع المهرجان.

تكريم إلهام شاهين في مهرجان شرم الشيخ

وأعربت إلهام شاهين عن سعادتها وتأثرها للمرة الثانية بعد مشاهدتها للفيلم التسجيلي الخاص بها قائلة " أجمل تكريم حصلي في حياتي، وشكرا لكل الفنانين المشاركين في الفيلم التسجيلي، ودي تاني مرة أشوف الفيلم التسجيلي عني وأتأثر"

وكان قد أقيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في الفترة 25 لـ 30 تشرين الثاني، برعاية وزارة الثقافة المصرية، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط الزراعي.