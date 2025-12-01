نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشاعر محمد عبد الرحمن يتحدث لـ "دوت الخليج الفني" عن نجاح أغنيتي "معاناة" و"بلاش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الشاعر الغنائي محمد عبد الرحمن أغنيتين جديدتين من كلماته حققتا صدى واسعًا فور طرحهما، وهما “معاناة” للنجم كريم محسن، و“بلاش” للفنان محمد سعيد.

جاءت أغنية “معاناة” ضمن قائمة تريند يوتيوب السعودية منذ طرحها قبل خمسة أيام، وهو ما يعكس تفاعل الجمهور الكبير معها.

وأكد عبد الرحمن في تصريح خاص لـ”دوت الخليج الفني” أن الأغنية تُعد من أقرب أعماله إلى قلبه، موضحًا أنها تحمل على حد تعبيره مفردات صادقة وقريبة من الناس”.



ويأتي هذا النجاح بعد تعاونه السابق مع كريم محسن في أغنية “هسيبله ذكرى”.

أغنية “ معاناة”

أغنية “معاناة” من ألحان: كامل الجندي

ومن توزيع وميكس وماستر: هشام البنا

كما أعرب عبد الرحمن عن سعادته بنجاح أغنية “بلاش” وتصدّرها للترند، مشيرًا إلى أنها كانت من أسرع الأعمال التي كتبها؛ إذ استلم التيمة الموسيقية من الملحن بلال محمد، فكتب عليها إحساسه فورًا متأثرًا بجمال اللحن، ثم أرسلها في نفس اليوم إلى محمد سعيد الذي اختارها بمجرد سماعها وبدأ في تنفيذها مباشرة.

أغنية “بلاش”



الأغنية من ألحان: بلال محمد وتوزيع: هشام محمد وميكس، ماستر: ماهر صلاح.

وأشار محمد عبد الرحمن إلى أن هذين العملين يمثلان انطلاقة لموسم شتوي، سيقدّم خلاله مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية وغير الدرامية مع عدد من نجوم الوطن العربي.