حسام حامد في حوار لـ دوت الخليج الفني:' سعيد بنجاح " كارثة طبيعية".. وأحب مناقشة القضايا الاجتماعية في الدراما | حوار

حقق المخرج حسام حامد نجاحًا كبيرًا بمسلسل " كارثة طبيعية" بطولة الفنان محمد سلام، والذي يعتبر أولى تجاربه الإخراجية في عالم الدراما حيث تم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية وتفاعل معه الجمهور نظرًا لقصته المشوقة، وتكون العمل من 10 حلقات وشارك في بطولته عددًا كبيراّ من الفنانين.

حاور موقع دوت الخليج الفني المخرج حسام حامد ليتحدث عن كواليس العمل وشعوره بالتجربة الاولى ونجاح العمل



- كيف كان شعورك عندما سمعت خبر عرض العمل على منصة "وتش ات" بعد فترة طويلة من التأخير ؟

كنت سعيدا للغاية بعرض العمل لأنه كان بمثابة مولود جديد.

- قلت إنك تبحث عن مشروع درامي منذ عام 2018.. كيف جاء لك هذا السيناريو ؟

كان لدي أفكار أنوي عرضها من خلال اجتماع تم تنسيقه مع منصة " وتش ات" ثم قابلت هناك المؤلف أحمد عاطف فياض مع عبد الله منصور المنتج الفني وشرحت لهم أفكاري وعرضوا علي هذا المسلسل وطلبوا مني قراءته، وبالفعل تحمست له للغاية وقررت أن أخرجه لأنه مشروع مهم.

هذا العمل هو التجربة الأولى لك في الدراما والأولى للفنان محمد سلام في عالم البطولة المطلقة.. هل تخوفت من ذلك ؟

لم أتخوف لكنني كنت متحمسا للغاية خاصة أن جميع فريق العمل كان متعاون معي منذ الجلسة الأولى.

- العمل يتحدث عن قضية اجتماعية مهمة.. كيف تعاملت مع الورق في البداية؟

المسلسل تصنيفه دارك كوميدي اجتماعي يتحدث عن قضايا اجتماعية هامة بداية من إنجاب سبعة توائم وحتى مشاكل بيع الأعضاء، ومشاكل المديرين في مصر كل حلقة بقضية مختلفة عن الأخرى.



- كيف استطعت أن توازن بين الاحتفاظ بالمشاكل الاجتماعية ومناقشتها بشكل جدي وما بين وجود كوميديا بسيطة في كل حلقة ؟

هذة هي معادلة الحياة الحقيقية، أردنا أن نسرد القصة بشكل حقيقي وبطبيعة الحياة يتخللها مواقف كوميدية ومواقف صعبة تواجه الإنسان، لذلك وجدنا أنه لا بد أن يكون المسلسل به مواقف صعبة ومشاكل حقيقية يتخلله بعض المواقف الكوميدية التي تحدث مع أي إنسان.

أختيارك للفنانة جهاد حسام الدين للبطولة أمام محمد سلام خارج الصندوق... لماذا اخترت هذة الممثلة ؟

جهاد حسام الدين لديها ملامح مصرية حقيقية طبيعية جميلة وفي أعمالها تترك بصمة وأتمنى لها كل التوفيق، وطبيعة العمل احتاجت بطلة قريبة من الناس لا تعبث بوجهها المصري.



- أيضا الفنان كمال أبو رية أظهرته بشكل مختلف وكان لشخصيته جانب كوميدي.. كيف كانت كواليس اختياره ؟

السيناريو مكتوب بشكل جيد للمؤلف أحمد عاطف فياض فهو كاتب موهوب للغاية، وكاتب الشخصيات بشكل حقيقي وسهل علي اختيار الممثلين، وبالطبع كان هناك عدة ترشيحات اخترت في النهاية الفنان كمال أبو رية لأنني أردت أن الدور يتطلب ممثل لم يجسد أدوار كوميدي من قبل وفي نفس الوقت ملامح وجهه لا تدل على أنه كوميديان، لذلك كان هو الاختيار الأنسب.

- مع كل حلقة كنت تنشر كواليس خاصة بها على صفحتك وتوجه رسائل للجمهور.. ما هي أكثر الرسائل التي أسعدتك ؟

جاءتني رسائل كثيرة أسعدتني، وأنا بشكل عام كنت دائما ما أحب متابعة الآراء لأنه العمل الأول لي وأكثر ما كنت بحب أن أفعله هو توجيه الشكر لكل الممثلين الذين شاركوا في الأدوار الثانوية بالعمل وعلى رأسهم الممثلين الذين جسدوا شخصيات موظفين السجل المدني، وكل شخص ظهر معي في العمل كان شاطر وموهوب.

الحلقات الأخيرة كانت مميزة نظرا لوجود الفنان محمد ممدوح والفنان أحمد مكي؟

كان قرار جماعي مني ومن المؤلف وشركة الإنتاج وكنا حريصين على وجود ضيوف شرف مميزين وليس مجرد ضيوف لملء مشاهد فقط.



- النهاية تغيرت أثناء التصوير أم كانت مفتوحة ومتفق عليها من أول يوم ؟



النهاية كانت مفتوحة من أول يوم ومتفق عليها مسبقا مع تعديلات طفيفة.



- هل هناك جزء ثان من مسلسل " كارثة طبيعية"؟



بشكل عام أنا أتمنى أن يكتب المؤلف أحمد عاطف جزء آخر من العمل.



وأخيرًا ما هي نوعية الأعمال التي تتمنى إخراجها بعد " كارثة طبيعية"؟

أحب للغاية القصص التي تتحدث عن الواقعية وتناقش قضايا اجتماعية مثل مسلسل " لام شمسية" و" تحت الوصاية"، المسلسلات التي تريد أن تقول شيئا مهما.