فن ومشاهير

برعاية قنوات ART.. انطلاق النسخة الثالثة لمهرجان الأفلام السينمائية الطلابية بجامعة الملك عبدالعزيز.. غدا

0 نشر
0 تبليغ

  • برعاية قنوات ART.. انطلاق النسخة الثالثة لمهرجان الأفلام السينمائية الطلابية بجامعة الملك عبدالعزيز.. غدا 1/3
  • برعاية قنوات ART.. انطلاق النسخة الثالثة لمهرجان الأفلام السينمائية الطلابية بجامعة الملك عبدالعزيز.. غدا 2/3
  • برعاية قنوات ART.. انطلاق النسخة الثالثة لمهرجان الأفلام السينمائية الطلابية بجامعة الملك عبدالعزيز.. غدا 3/3

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية قنوات ART.. انطلاق النسخة الثالثة لمهرجان الأفلام السينمائية الطلابية بجامعة الملك عبدالعزيز.. غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية بمشاركة ١٧ جامعة و١٤٠ فيلما متنوعا تشمل أفلاما روائية قصيرة، وأفلام وثائقية، رسوم متحركة، وأفلام الذكاء الاصطناعي.
 

c7b4e337e2.jpg

انطلاق النسخة الثالثة لمهرجان الأفلام السينمائية الطلابية بجامعة الملك عبدالعزيز


المهرجان الذي ينطلق بحضور كوكبة من خبراء وصناع السينما، تنظمه كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز،  بمدينة جدة، يقام في الفترة من ٢ إلى ٤ ديسمبر الجاري، وتشارك في رعايته قنوات راديو وتلفزيون العرب ART  إيمانا منها بدور المواهب الشابة وتشجيعها وتطويرها لخلق جيل جديد من السينمائيين، حيث قررت تقديم ٣ جوائز تبلغ مجموعها ٣٥ ألف ريال سعودي.

02856af150.jpg

جدير بالذكر أن برنامج المهرجان يشمل أكثر من ٢٢ ورشة عمل وجلسات نقدية وتفاعلية بحضور ومشاركة نخبة من صناع وخبراء السينما محليا ودوليا.

كما يشهد المهرجان العديد من الفعاليات منها معرض "من الخيال إلى الشاشة"، وتجارب الآداء الحية في التمثيل والأداء الصوتي والدوبلاج، لاكتشاف المواهب الجديدة، كما سيضم المهرجان ورش عمل تطبيقية وجلسات حوارية بمشاركة كوكبة من الأكاديميين والمبدعين لمناقشة فرص وتحديات صناعة السينما.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا