نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية قنوات ART.. انطلاق النسخة الثالثة لمهرجان الأفلام السينمائية الطلابية بجامعة الملك عبدالعزيز.. غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية بمشاركة ١٧ جامعة و١٤٠ فيلما متنوعا تشمل أفلاما روائية قصيرة، وأفلام وثائقية، رسوم متحركة، وأفلام الذكاء الاصطناعي.



انطلاق النسخة الثالثة لمهرجان الأفلام السينمائية الطلابية بجامعة الملك عبدالعزيز



المهرجان الذي ينطلق بحضور كوكبة من خبراء وصناع السينما، تنظمه كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، بمدينة جدة، يقام في الفترة من ٢ إلى ٤ ديسمبر الجاري، وتشارك في رعايته قنوات راديو وتلفزيون العرب ART إيمانا منها بدور المواهب الشابة وتشجيعها وتطويرها لخلق جيل جديد من السينمائيين، حيث قررت تقديم ٣ جوائز تبلغ مجموعها ٣٥ ألف ريال سعودي.

جدير بالذكر أن برنامج المهرجان يشمل أكثر من ٢٢ ورشة عمل وجلسات نقدية وتفاعلية بحضور ومشاركة نخبة من صناع وخبراء السينما محليا ودوليا.

كما يشهد المهرجان العديد من الفعاليات منها معرض "من الخيال إلى الشاشة"، وتجارب الآداء الحية في التمثيل والأداء الصوتي والدوبلاج، لاكتشاف المواهب الجديدة، كما سيضم المهرجان ورش عمل تطبيقية وجلسات حوارية بمشاركة كوكبة من الأكاديميين والمبدعين لمناقشة فرص وتحديات صناعة السينما.