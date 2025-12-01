نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلال صبري: مصطفى كامل فنان كبير وأتمنى عودة الصف بينه وبين حلمي عبد الباقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم المنتج بلال صبري، نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، من خلال رسالة مطوّلة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها إن مصطفى كامل يتعرض منذ ظهور السوشيال ميديا لهجوم مستمر رغم ما قدّمه من جهود كبيرة داخل النقابة، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف تستغل الخلافات القائمة، خصوصًا مع الفنان حلمي عبد الباقي، رغم أنهما — كما وصف — من أكثر الشخصيات احترامًا وحسن معاملة.

وأضاف صبري أن كثيرًا من جيل الشباب لا يعرفون التاريخ الحقيقي لمصطفى كامل، ولا يدركون أنه أحد أهم صنّاع الأغنية المصرية منذ التسعينيات، موضحًا أن أغنية "قشطة يا با" ظلت تطارده لسنوات، بينما يتجاهل البعض تاريخه الطويل الذي يضم أعمالًا تعدّ من العلامات الفارقة في مسيرة كبار المطربين.

وأردف أن مصطفى كامل بدأ مسيرته ككاتب غنائي عام 1994 مع الفنان محمد فؤاد، وقدم له مجموعة من أشهر أغانيه، ومنها: هودعك، حبينا، الحب الحقيقي، قلبي وروحي وعمري، هنساك، أوقات يا دنيا، القلب الطيب، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تشكل جزءًا مهمًا من تاريخ فؤاد الفني، وأن مصطفى كامل كان سببًا مباشرًا في نجاحها.

وأشار صبري كذلك إلى أن كامل كتب ولحّن لعدد من كبار النجوم، بينهم بهاء سلطان في أغنية "3 دقايق" و"إحلف"، ولعمرو دياب في "الملاك البريء" و"اوعِدني"، ولهاني شاكر "ياريتني"، إضافة إلى أعمال كثيرة صنعت مكانته كأبرز كتّاب وملحني الأغنية الدرامية.

وقال صبري في رسالته إن الفنان مصطفى كامل اتجه للغناء عام 2001، وحقق نجاحًا واسعًا من خلال عدة ألبومات كان أبرزها "رحلة عمري"، وانتشرت أغانيه في الشارع المصري والأحياء الشعبية، مؤكدًا أن جمهورًا كبيرًا ارتبط بصوته وبأغانيه التي أصبحت جزءًا من الثقافة الشعبية.

وأضاف أن مصطفى كامل لعب دورًا بارزًا في دعم المواهب الجديدة التي أصبحت نجومًا فيما بعد مثل حمادة هلال وبهاء سلطان، إذ قدّم لهم ألحانًا وكلمات، وساعدهم في بداياتهم وقدّمهم للمنتجين، وكان سندًا فنيًا حقيقيًا لهم.

واختتم بلال صبري رسالته بالتأكيد أن مصطفى كامل فنان كبير، ولا يمكن اختزال مشواره في أغنية واحدة، موضحًا أنه يتمنى انتهاء الأزمة الحالية وعودة الوئام بين مصطفى كامل والفنان حلمي عبد الباقي، قائلًا: "أتمنى أن تنتهي هذه الأزمة على خير، وأن يعودا كما كانا نموذجًا للالتزام والاحترام".

وفي سياق متصل، كشف بلال صبري أنه يستكمل خلال الفترة المقبلة تصوير فيلم "نور الريس"، الذي يضم في بطولته كلًا من:مصطفى كامل، عمرو عبد الجليل، لطفي لبيب، محمد سليمان، محمد فاروق شيبة، رانيا التومي، هدى هاني، أمير شاهين، طاهر أبو ليلة، وبوسي شاهين. الفيلم قصة مصطفى كامل، وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك، وإخراج مازن الجبلي.

ويُعد فيلم "نور الريس" عودة سينمائية قوية للفنان مصطفى كامل بعد غياب طويل منذ فيلم "قشطة يا با"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش مجموعة من القضايا التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، من بينها أزمة الدولار وتداعياتها على المجتمع.