نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روتانا تحتفل بطرح أغنية "من دخلتك علينا" للفنان حميد الشاعري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت أمس شركة روتانا بطرح أغنيه "من دخلتك علينا" للفنان حميد الشاعري، وجاء ذلك تزامنا مع عيد ميلاده.

روتانا تحتفل بطرح أغنية "من دخلتك علينا" للفنان حميد الشاعري

حيث تم الاحتفال بالمناسبتين في أجواء مليئه بالفرحه والمحبه، وذلك بحضور أسامه رشدي المدير التنفيذى للشئون الفنية بشركة روتانا مصر وفريق عمل الأغنية، الشاعر تامر حسين، الملحن مدين، والموزع الموسيقي توما.

كما كان من أبرز الحضور الفنانين الشباب، ليجسي، فرقة شارموفرز، حوده بندق، فريق واما، أبو الأنوار، شذى، ساره عبدالرحمن، وهيثم نبيل.

كما حضر من نجوم الفن حسام حسني، الشاعر عنتر هلال، فارس، طارق الشريف، ومن الملحنين والشعراء، محمود الشاعري، زووم ومحمود خيامى، ولفيف من رجال الأعمال.

واستمر الاحتفال حتى الساعات الأولى من الصباح، وسط حالة من البهجة والغناء والرقص على الأغنية الجديدة، والتي لاقت نجاح كبير فور طرحها.