الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وسائل إعلام سودانية عن وفاة الفنان السوداني عبد القادر سالم عن عمر يناهز 80 عاما، الثلاثاء.

وفاة الفنان السوداني عبد القادر سالم

ويعد عبد القادر سالم المولود عام 1946 في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أحد أعمدة الباحثين السودانيين في التراث والموسيقى، حيث عمل على توثيق الموسيقى السودانية.

وعزا مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الوزراء كامل إدريس الفنان عبد القادر سالم، مؤكدا أن الراحل يعد رائد الأغنية السودانية، حيث قال "كان رائدا للأغنية السودانية وعرف بشغفه بالتراث السوداني، إذ صال وجال في مختلف دول العالم للتعريف به".

ويعتبر عبد القادر سالم من أبرز الفنانين السودانيين مساهمة في الأغاني السودانية، حيث بحث وكتب في الموسيقى السودانية، ووثق الأنماط الموسيقية المتواجدة في مختلف مدن وقرى السودان.