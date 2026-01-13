إعلان رسمي في سعر الذهب اليوم في الأردن عيار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 12:29 مساءً - شهدت أسواق الصاغة في المملكة الأردنية الهاشمية حالة من الاستقرار النسبي في أسعار المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث حافظت مختلف الأعيرة على مستوياتها المسجلة بالأمس.

فهذا الثبات المحلي في وقت يشهد فيه الذهب عالميًا تراجعًا طفيفًا بعد رحلة صعود تاريخية تخطى خلالها حاجز 4600 دولار للأوقية.

أسعار الذهب والجنيه والسبائك في الأردن

أظهرت شاشات التداول المحلية استقرارًا في عيار 24 الذي سجل 104.8 دينار، وهو النوع المفضل للادخار نظرًا لنقائه العالي، بينما استقر عيار 21 الأكثر طلبًا في الأردن عند مستوى 91.7 دينار.

وفيما يخص المشغولات الذهبية من عيار 18 فقد سجلت 78.9 دينار، أما على صعيد العملات الذهبية فقد بلغ سعر الجنيه الذهب 733.9 دينار، في حين وصلت قيمة أوقية الذهب إلى 3260.8 دينار.

وقد تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% لتستقر عند 4576.79 دولار للأوقية، متأثرة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فرض رسوم جمركية قاسية بنسبة 25% على الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران.