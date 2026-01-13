دعاء للقبول في الوظيفة وتيسير الأمور.. اللهم إني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 12:29 مساءً - دعاء للقبول في الوظيفة من الأدعية الهامة نظرًا إلى أن القبول في عمل ما أمر يحلم به الجميع، فقد نطمح إلى بلوغ منصب محدد أو القبول في مهنة نحبها ونمتلك خبراتها، لهذا لا بد من الاستعانة بالله أولًا من خلال ترديد أدعية القبول في الوظيفة، ومنها ما نعرضه لك عبر السطور التالية.

دعاء للقبول في الوظيفة

يا رب يا كريم إنك خلقت هذا الكون كله وأنت من تقول للشيء كن فيكون، وحدك القادر على كل شيء، فاللهم اخلق لي فرصة عمل وأنعم علي بالرزق والبركة.

اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمّن سواك، اللهم ارزقني العمل الجديد الجيد الذي يمنحني رزقًا حلالًا.

اللهم إنك فاتح الأبواب المغلقة وقاضي الحاجات، فاللهم لا تحوجني لسؤال أحد غيرك، وارزقني بالعمل الذي أوفّق فيه.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم حقق لي الأمور بأفضل مما أتمنى.

دعاء للقبول في العمل وتيسير الأمور

أدعوك اللهم أن أُقبَل في عملي، وأن ترزقي بوظيفة عاجلًا، أسألك اللهم أن تنعم علي بما يكون خيرًا لي في كل أمور حياتي.

يا مزيل العثرات ومجيب الدعوات، أدعوك إلهي أن تجعل لي نصيبًا في عمل جديد مليء بالتوفيق والرضا والرزق الوفير.

أسألك اللهم بعدد حبات الرمال وقطرات المياه يا بديع السماوات والأرض أن تفتح لي أبواب الرزق.

يا رب وحدك من تقول للشيء كن فيكون، فاللهم قل لأمر عملي كن فيكون، اللهم إن الأرزاق تأتي بقدرتك وحدك.

دعاء القبول والمحبة والهيبة

اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عملٍ يقربني إلى حبك، اللهم حبب إلي عبادك وأنعم علي بالقبول.

اللهم ارزقني نورًا في قلبي، وزينة في وجهي، وقوة في عملي.

أسألك ربّ أن تسخّر لي محبة من تكون راضيًا عنه، وارضَ عنّي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم ألقِ عليّ الهيبة والعزة والملك، اللهم حببّ إلي عبادك واجعلني من المقبولين في الأرض، اللهم أكرمني كرمًا واسعًا.

دعاء لشخص بالتوفيق في العمل

أدعو الله أن يسبغ عليك نعمه، ويجعل التوفيق والنجاح حليفك في كل وقت وحين.

أسألك اللهم أن توفقه في عمله وتكون له عونًا وسندًا، اللهم اجعله ينجز الكثير في وقتٍ قليل.

اللهم إني أسألك التوفيق والبركة والتيسير لفلان، اللهم هيء له الخير في كل الأمور التي يقوم بها.

أدعو الله أن يوفقك في عملك، ويملأ روحك بالسكينة والاطمئنان، وأن يريح بالك ويعينك وييسر لك أمورك.

في الختام انتهينا من عرض نماذج جاهزة تشمل دعاء للقبول في الوظيفة أو التوفيق والسداد بها، ومنها أدعية لأنفسنا أو لشخص نحبه، بالإضافة إلى معرفتنا دعاء نيل القبول والهيبة والمحبة من الآخرين ومختلف الأدعية المأثورة التي تفيدنا في نطاق العمل.