بمكاسب 192%.. سعر الفضة اليوم بالدولار يفاجئ المستثمرين:...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 12:29 مساءً - استطاعت الفضة أن تخطف الأنظار في تداولات اليوم الثلاثاء بعد أن نجحت في تسجيل قمة تاريخية غير مسبوقة، حيث وصل سعر الأونصة عالميًا إلى نحو 84.61 دولار.

وتأتي هذه القفزة المدوية لتتوج مسيرة صاعدة بدأت منذ مطلع عام 2025 وحققت خلالها الفضة مكاسب خرافية بلغت نسبتها 192%، وقد لفت تقرير معهد الفضة العالمي إلى أن المعدن الأبيض أثبت قوة هائلة بتجاوزه لضغوط صناديق السلع المعتادة.

وهو ما يؤكد أننا أمام دورة سعرية استثنائية تضع الفضة على رأس قائمة المعادن الثمينة الأكثر ربحية وجذبًا للمستثمرين خلال هذه المرحلة الحرجة بشكل واضح ومستمر.

ويرجع المحللون هذا الصعود إلى الدور الجوهري الذي تلعبه الفضة حاليًا كملاذ آمن يتسابق الجميع نحوه، خاصة في ظل تزايد بؤر التوتر في مناطق عديدة من العالم مثل إيران وفنزويلا.