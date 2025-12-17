الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل التحضيرات الفينة لموسم رمضان المقبل 2026، وبدء تصوير عدة مسلسلات..

قبل وبعد خارج مسلسلات رمضان

يخرج مسلسل "قبل وبعد" من منافسات المسلسلات الرمضانية، وتحديدا مع التحضيرات المبكرة للمسلسل.

ونشرت الممثلة المصرية مي عز الدين عبر صفحتها الرسمية على انستجرام بخاصية الستوري تؤكد تأجيل المسلسل لضيق الوقت "نظراً لضيق الوقت قررنا أنا والقائمين عن العمل إنتاج و إخراج و تأليف تأجيل مسلسل قبل وبعد علشان نعمله كويس و يأخذ وقته في التحضير و نقدم حاجة تليق بالمشاهد".

ويعد مسلسل "قبل وبعد" المكون من 15 من الأعمال الاجتماعية الإنسانية، وهو من إخراج مرقس عادل، وتأليف مخمد سليمان عبد المالك، وإنتاج مها سليم.

وبمشاركة نخبة من الفنانين، منهم، مي عز الدين، عماد زيادة، هاني عادل، سوسن بدر، ريم البارودي، محمود عبد المغني. ليلى عز العرب، إيمان السيد كريم عفيفي، ريم سامي جودي مسعود.