ميعاد ماتش مصر والسنغال في نصف نهائي كأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 04:22 مساءً - يبحث الجمهور الكروي عن ميعاد ماتش مصر والسنغال التي تكون ضمن مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في دولة المغرب، حيث يدخل المنتخب الوطني اللقاء وهو يأمل الفوز على نظيره المنتخب السنغالي من أجل التأهل إلى البطولة الإفريقية.

ميعاد ماتش مصر والسنغال

من المقرر بأن يكون موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لعام 2025، ويكون ذلك يوم غدا الأربعاء الموافق 14 يناير الحالي 2026 والذي يقام على ملعب ابن بطوطة في طنجة بالمغرب، فيما تبدأ صافرة البداية للقاء بالشوط الأول في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 8 مساء بتوقيت المملكة والساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

أما عن القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في البطولة الإفريقية يوم غدًا، تكون من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية التي لها الحق في بث مباريات البطولة، وبالأخص على قناة beIN Sports MAX1.

وسيقوم بالتعليق على اللقاء المعلق علي محمد علي، كذلك يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت وذلك من خلال تطبيق TOD TV أو تطبيق beIN Connect.