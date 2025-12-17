الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل السباق الفني الرمضاني، يتعاقد عدة فنانين بعدة أعمال لموسم رمضان القادم..

أيتن عامر تتعاقد في مسلسل حق ضايع

تعاقدت الفنانة المصرية أيتن عامر في المشاركة بالمسلسل الرمضاني الذي يحمل الاسم المبدئي "حق ضايع"، والمكون من 15 حلقة.

ويعد العمل من إخراج محمد عبد الخالق، وتأليف حسين مصطفى محرم، ومن بطولة أحمد صلاح حسني، ومحمود عبد المغني، وأحمد فؤاد سليم، ونسرين آمين ومحسن منصور، في حالة تعاقد معهم.

ويذكر أن أيتن عامر انتهت مؤخرا من تصوير مشاهد مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" داخل مصر، وتتهيأ لآخر ثلاثة أيام تصوير في دولة الإمارات.

ويقوم بإخراج "كلهم بيحبوا مودي" المخرج أحمد شفيق، وتأليف أيمن سلامة، وبمشاركة نخبة من الفنانين، أبرزهم، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، وريهام الشنواني، ويمنى طولان، وجودي مسعود، وسلوى عثمان، ومحسن منصور وأيمن عزب، وملكة جمال مصر لعام 2025 إيرينا يسري.