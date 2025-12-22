الرياض - كتبت رنا صلاح - شكلت الأحد غرفة صناعة السينما المصرية مجلس إدارة جديد، وانتخب كل من الكاتب عبد الرحيم كمال والمنتجة إسعاد يونس نائبين لرئيس غرفة صناعة السينما هشام عبد الخالق.

إسعاد يونس نائبا لرئيس غرفة صناعة السينما

ونشر الكاتب عبد الرحيم كمال عبر حسابه الرسمي على فيسبوك منشورا يعلن به رسميا انتخابه نائبا لرئيس غرفة صناعة السينما المصرية.

وعلق "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم انتخابي نائباً لرئيس غرفة صناعة السينما الغرفة برئاسة المنتج هشام عبد الخالق ونائبين هما الاستاذة اسعاد يونس وعبد الرحيم كمال"

فيما أصدر وزير الثقافة المصرية أحمد فؤاد قرارا لعمل الكاتب عبد الرحيم كمال مساعدا لوزير الثقافة لشؤون رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية.