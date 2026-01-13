بالخطوات.. اضبط تردد SHAM TV 2026 واستمتع بالدراما...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 04:22 مساءً - تواصل قناة SHAM TV حضورها القوي بين القنوات السورية المفضلة لدى ملايين المشاهدين داخل سوريا وخارجها، لما تقدمه من محتوى متنوع يجمع بين الترفيه والدراما والثقافة في قالب بسيط يناسب جميع أفراد الأسرة.

وتعتمد القناة على مزيج مميز من المسلسلات السورية القديمة والحديثة التي تحمل طابع الحنين والذاكرة إلى جانب الأفلام العربية، والبرامج الحوارية السياسية والرياضية، والفقرات الدينية والاجتماعية الخفيفة، ما يجعلها خيارًا دائمًا للمشاهد الباحث عن محتوى هادئ وقريب من الواقع.

ومنذ انطلاقها قبل سنوات حرصت SHAM TV على أن تكون صوتًا يعكس تراث الشام وثقافتها وأخبارها، مقدمة محتوى يحترم العادات والتقاليد العربية، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها كقناة ترفيهية منوعة ترافق العائلة طوال اليوم، كما تهتم القناة بتقديم تغطية سريعة وواضحة لأخبار سوريا والمنطقة دون تعقيد أو مبالغة وهو ما جعلها رفيقة البيوت التي تشتاق لأجواء سوريا وأيامها الجميلة.

تردد قناة SHAM TV على نايل سات 2026

تبث القناة حاليًا عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة عادية SD، ويمكن استقبالها من خلال البيانات التالية:

التردد: 11137

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD

نوع القناة: ترفيهية منوعة

طريقة ضبط قناة SHAM TV على الرسيفر

يمكنك إضافة القناة بسهولة من خلال الخطوات التالية: