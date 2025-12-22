الرياض - كتبت رنا صلاح - في حلقة مميزة من برنامج "On The Road" حلت الفنانة المصرية إيمي غانم ضيفة، والذي يعرض عبر قنوات روتانا سينما، وروتانا موسيقى، و LBC، مع الإعلامي بلال العربي، لتكشف جانبا عن أمور لا يعرفها عنها جمهورها.

إيمي سمير غانم بتصريحات جديدة

وصرحت إيمي غانم أنها عاشت فترة صعبة في "جائحة كورونا" بسبب خوفها على والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، ما دفعها خوفها إلى توقفها عن العمل، وإغلاق باب منزل والديها لكي لا يخرجان من المنزل.

وأضافت أن حياة الأمومة تشغلها عن عملها، وجعلتها أكثر التزاما، إذ أن طفليها فادي وفادية يحتان إلى الاهتمام والرعاية الخاصة.

فيما وضحت أنها كانت تغار على زوجها الفنان حسن الرداد بشكل كبير، إلا أن انشغالها ومسؤوليات الأمومة جعلت غيرتها تقل عن قبل، إذ أنها لا تمتلك في الوقت الحالي نفس الطاقة القديمة.

وعن ابتعادها عن الفن في الفترة الأخيرة، أكدت أن الكوميديا لم تعد تقدم المحتوى الكوميدي المطلوب، هذا ما يجعلها تقرأ نص أي عمل أكثر من مرة ومراجعته، مؤكدة على تخوفها من التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي في حال لم ينجح أي عمل كوميدي تقدمه.