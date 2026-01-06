الرياض - كتبت رنا صلاح - عاد ملف غسيل الأموال المرتبط بالمشاهير في الكويت ليتصدر المشهد من جديد، وسط حالة ترقّب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء عن إعادة فتح قضايا اتُهم فيها عدد من مشاهير السوشيال ميديا.

أنباء عن إعادة فتح ملف غسيل الأموال المرتبط بمشاهير الكويت

أنباء بلا بيانات رسمية

تداولت بعض المواقع خبرًا عن إلقاء القبض على الدكتورة خلود وزوجها أمين في مطار الكويت أثناء عودتهما من رحلة عائلية، وتحويلهما للتحقيق بتهمة غسيل الأموال.



حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الداخلية الكويتية يؤكد أو ينفي هذه الأنباء.



هذه الأخبار جاءت بعد يومين فقط من تداول خبر إيقاف يعقوب بوشهري على خلفية الاتهامات ذاتها.



حالة ترقّب على مواقع التواصل

أثارت الأنباء موجة واسعة من النقاش بين المتابعين، بين من يطالب ببيان رسمي يوضح الحقائق، ومن يترقب تفاصيل التحقيقات المحتملة.



الملف يُعد من أكثر القضايا إثارة للجدل في الكويت خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتبط بعدد من الأسماء البارزة في عالم السوشيال ميديا