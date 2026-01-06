الرياض - كتبت رنا صلاح - أثارت شائعة وفاة الفنان السوري القدير بسام كوسا ضجة واسعة في الأوساط الفنية والشعبية، قبل أن تسارع نقابة الفنانين في سوريا إلى نفيها بشكل قاطع عبر بيان رسمي نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت النقابة أن "الزميل الفنان القدير بسام كوسا بألف خير"، مشددة على أن أي خبر لا يصدر عنها هو مجرد إشاعة، داعية الجمهور ووسائل الإعلام إلى تحري الأخبار من مصادرها الرسمية.

نقابة الفنانين تنفي شائعة وفاة بسام كوسا

مشاركة بسام كوسا في عمل رمضاني جديد

يشارك بسام كوسا حالياً في بطولة المسلسل الدرامي الرمضاني المرتقب "السوريون الأعداء"، الذي انطلقت أعمال تصويره قبل أسابيع في قرية بيت قدار بريف اللاذقية الشمالي.



العمل من إخراج الليث حجو وإنتاج شركة ميتافورا للإنتاج الفني، ويضم نخبة من أبرز نجوم الدراما السورية، بينهم: سلوم حداد، يارا صبري، نجاح سفكوني، فادي صبيح، أندريه سكاف، روزينا لاذقاني، فايز قزق، عبد الحكيم قطيفان، عبد الهادي الصباغ، وغيرهم.



قصة المسلسل

يتألف من 30 حلقة مقتبسة عن رواية الكاتب السوري فواز حداد التي تحمل الاسم نفسه.



تدور أحداثه حول عائلة تُباد بالكامل خلال مجزرة حماة عام 1982، ولا ينجو منها سوى طفل رضيع يكبر لاحقاً شاهداً على آثار العنف عبر ثلاثة أجيال.



يقدم النص ثلاثة مسارات درامية متوازية: ضابط يسعى للنفوذ داخل البلاط الجمهوري، طبيب ينجو من الإعدام ويُرسل إلى سجن تدمر، وقاضٍ يحاول حماية ما تبقى من العدالة.



العمل معالجة درامية تمزج بين السياسي والاجتماعي والإنساني، من كتابة نجيب نصير ورافي وهبي، بهدف طرح فكري إنساني بعيداً عن التحريض.



رؤية المخرج الليث حجو

كتب على حسابه: "ليست الذاكرة سجناً للماضي، بل فرصة لفهمه كي لا يتكرر".



وأضاف أن العودة إلى الماضي ليست خياراً بل ضرورة لفهم علاقة الإنسان بالخوف والصمت والاعتياد كوسيلة للبقاء.



وأكد أن الفن الصادق لا يقترب من الذاكرة بدافع الحنين أو الإدانة، بل بدافع الفهم، لأن الفهم وحده يمنع التكرار.