فنانة تعلن انفصالها عن حارس المرمى محمد عبد المنصف بعد زواج 7 سنوات أعلنت الممثلة إيمان الزيدي انفصالها عن كابتن محمد عبد المنصف حارس مرمي نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق.ونشرت إقرأ المزيد

أعلنت الممثلة إيمان الزيدي انفصالها عن كابتن محمد عبد المنصف، حارس مرمي نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق.
ونشرت إيمان الزيدي عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورتها مع محمد عبد المنصف وكتبت: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف بعد زواج شرعي دام أكثر من سبع سنوات".
إيمان الزيدي ممثلة مصرية، درست في إعلام القاهرة قسم إذاعة وتليفزيون، وبدأت العمل كمذيعة لمدة 6 أشهر لكنها لم تحب هذا المجال، ثم دخلت مجال التمثيل بالصدفة عن طريق صديقتها المذيعة أميرة عدلي التي اقترحت عليها أن تدخل في البداية مجال الإعلان لتعتاد على الكاميرا، وشاركت في إعلان من إخراج المخرج أحمد نادر جلال الذي رشحها لمسلسل "رقم مجهول".
كما شاركت في أعمال "اسم مؤقت" و "المرافعة" و"ساحرة الجنوب"، وآخر مشاركاتها الفنية فيلم "طلق صناعي" عام 2018 و مسلسل "مليكة" عام 2018 أيضا.
