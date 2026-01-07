آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل شهدت الحالة الصحية للفنان المصري محيي إسماعيل تطورات جديدة خلال الأيام القليلة الماضية.وكان الفنان الكبير يمكث إقرأ المزيد

شهدت الحالة الصحية للفنان المصري محيي إسماعيل تطورات جديدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان الفنان الكبير يمكث بأحد المستشفيات العامة بمنطقة الجيزة جنوب القاهرة، إلا أن حالته كانت تستدعي رعاية طبية مكثفة، ولذلك تدخلت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، وجرى نقله إلى مستشفى آخر، لكن الأمور لم تستقر بشكل جيد، ما دفع النقابة إلى نقله إلى مستشفى ثالث.

وكشف مصدر مقرب من إسماعيل أن حالته الصحية كانت صعبة للغاية، خاصة أنه كان يعاني من مشكلات في القلب، وارتفاع مستوى السكر بشكل كبير، وهذا ما أدخله في غيبوبة كادت تودي بحياته.

وأضاف المصدر أن الفريق الطبي المعالج للفنان قرر وضعه على أجهزة القلب والتنفس بغرفة العناية المركزة، والتي مكث فيها عدة أيام، حتى تحسنت حالته، كما انخفض مستوى السكر في الدم، بعد خضوعه لعلاج مكثف ورعاية طبية من فريق متخصص.

وأوضح المصدر أنه كان من المفترض أن يبقى الفنان بالعناية المركزة عدة أيام، إلا أنه أصر على الخروج منها، والانتقال إلى غرفة خاصة، واستجاب الفريق الطبي له، نظراً لحالة الغضب التي سيطرت عليه، مضيفاً أن الفريق الطبي قام بعمل الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة الفنان.

وتابع المصدر أن الحالة الصحية للفنان الشهير شبه مستقرة، لكنه لن يغادر المستشفى خلال الفترة الحالية لحين تحسن حالته بشكل يضمن له العودة إلى المنزل، خاصة أنه يقيم بمفرده ومن الممكن أن يتعرض لغيبوبة أخرى بسبب المشكلات الصحية التي يعاني منها.

يذكر أن إسماعيل من مواليد مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة شمال مصر، عمل لفترة في المسرح القومي، وقدم العديد من المسرحيات، منها "الليلة السوداء"، و"سليمان الحلبي"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

وتوجه الفنان بعد ذلك إلى السينما، كان منجذباً لأدوار الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، حتى أصبح متخصصاً في هذه الأدوار الصعبة والمُركبة، وأطلق عليه لقب "رائد السايكودراما" في مصر.

تم تكريم الفنان في العديد من المحافل الدولية، أبرزها جائزة مهرجان طشقند السينمائي الدولي عن دوره بفيلم "الإخوة الأعداء". ومن أبرز أعماله أفلام "الرصاصة لا تزال في جيبي"، و"خلي بالك من زوزو"، و"الطائرة المفقودة" وغيرها من الأعمال السينمائية الشهيرة.