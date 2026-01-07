محمد إمام وشيكو ينهيان تصوير "صقر وكناريا" أعلن الفنان محمد إمام انتهاء تصوير فيلمه السينمائي الجديد صقر وكناريا الذي يجمعه بالفنان شيكو بعد الانتهاء إقرأ المزيد

أعلن الفنان محمد إمام انتهاء تصوير فيلمه السينمائي الجديد "صقر وكناريا"، الذي يجمعه بالفنان شيكو، بعد الانتهاء من آخر مشاهد العمل، وسط أجواء احتفالية من فريق الفيلم.

ويُعد "صقر وكناريا" أحد أبرز الأفلام المنتظرة خلال عام 2026، حيث يراهن صناعه على تقديم تجربة سينمائية مختلفة تُعرض في وقت لاحق.

ونشر محمد إمام صورة تجمعه بالفنان شيكو من كواليس الفيلم، موجّهًا رسالة شكر إلى جميع صُنّاع العمل، عبّر خلالها عن سعادته الكبيرة بالتجربة، مؤكدًا أن الثلاثاء كان آخر أيام التصوير لفيلم "صقر وكناريا".

وقال إمام: النهارده كان آخر يوم تصوير في فيلم صقر وكناريا، مع ألذ وأحلى النجوم في الوطن العربي شيكو، إنتاج وائل عبدالله وأحمد بدوي، تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي.

وأضاف محمد إمام أن الفيلم يُعد من أقرب الأعمال إلى قلبه، مشيرًا إلى أنه واحد من أجمل الأفلام التي قدمها حتى الآن، مؤكدًا ثقته في أن العمل سيحقق صدى جماهيريًا واسعًا عند عرضه.

وأوضح: شكرًا لكل اللي شاركني الرحلة الجميلة دي.. تقريبًا ده من أحلى الأفلام اللي عملتها لحد دلوقتي، وإن شاء الله هيبقى مفاجأة 2026.. استنونا في عيد من الاتنين.