”قائمة القنوات كاملة” القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 01:26 مساءً - يصطدم منتخب قطر الأولمبي بنظيره الإماراتي مساء اليوم الأربعاء، في ديربي خليجي مثير يحتضنه ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026.

ويدخل "العنابي" البطولة بطموحات كبيرة لتجاوز إنجازه السابق المركز الثالث عام 2018، بعد أن تأهل بجدارة متصدراً لمجموعته في التصفيات بالعلامة الكاملة.

في المقابل، يطمح الأبيض الإماراتي لتحقيق انطلاقة قوية في مجموعة تضم أيضاً اليابان وسوريا، معتمدًا على جيل واعد من المواهب الشابة.

موعد مباراة قطر ضد الإمارات

تقام المباراة اليوم الأربعاء، وتنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

الساعة 06:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 07:30 مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

الساعة 08:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد الإمارات

تنقل أحداث اللقاء مباشرة عبر القنوات الحاصلة على حقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط beIN SPORTS 6 AFC الناقل الحصري للبطولات الآسيوية.

بالإضافة إلى قنوات الكأس القطرية، وأيضًا قناة SSC 1 داخل المملكة العربية السعودية.

معلق مباراة قطر ضد الإمارات

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على المباراة للمعلق أحمد البلوشي، بينما يعلق سمير اليعقوبي عبر قنوات الكأس.

كيفية مشاهدة مباراة قطر ضد الإمارات

يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD أو خدمة beIN CONNECT، بالإضافة إلى منصة شاهد لمشتركي باقة الرياضة داخل السعودية.