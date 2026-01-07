المطرب ناصر صقر يرحل عن عالمنا بعد صراع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 01:26 مساءً - أعلنت نقابة الموسيقيين برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل عن وفاة المطرب ناصر صقر وذلك بعد رحلة طويلة من صراعه مع المرض، حيث جاء ذلك من خلال بيان رسمي نشرته النقابة عبر الصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة المطرب ناصر صقر

نعى نقيب نقابة المهن الموسيقية وفاة الفنان الراحل من خلال البيان الرسمي قائلا: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله الزميل العزيز ناصر صقر اللهم أسمنه فسيح جناتك وأرحمه وأغفر له يا أرحم الراحمين"، فيما تسبب ذلك الخبر صدمة لمحبيه.

تعازي نقابة الموسيقيين لوفاة الراحل

تقدمت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب وباقي الأعضاء بخالص العزاء لوفاة المطرب الراحل ناصر صقر، داعين الله عز وجل بأن يلهم أهله الصبر ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن المطرب الراحل قد عانى مؤخرًا من مرض السرطان وقامت النقابة بتقديم الدعم اللازم له خلال فترة العلاج الطويلة، ولكن أمر الله نفذ وتوفي صقر الساعات القليلة الماضية.