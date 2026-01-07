”جدل بسبب استوري”| حقيقة تصوير فيلم حلم العمر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 01:26 مساءً - حقق فيلم العمر بطولة الفنان حمادة هلال، نجاحًا جماهيريًا عظيمًا، منذ عرضه، مما جعل المواطنون يتسائلون عن حقيقة عمل جزء ثاني من فيلم حلم العمر.

وأوضح الفنان رامي وحيد، أحد أبطال فيلم حلم العمر، أن ما ورد من أنباء عن عمل جزء ثاني لفيلم حلم العمر، غير صحيح، ولم يتم الإعلان عن ذلك الأمر.

وأضاف:

""أنا كنت نايم، وصحيت لقيت كل ده حاصل.. حد من الجمهور اللي بيحب الفيلم كتب عنده ونفسه يكون فيه جزء تاني، وعمل منشن ليّ ولحمادة هلال، وأنا عملت ريبوست بس، ولم أعلن عن ذلك نهائيًا..".

وتابع: