بعد بيان التحالف.. اتهامات بالخيانة العظمى ضد عيدروس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 01:26 مساءً - أعلن مجلس القيادة الرئاسي في دولة اليمن صباح اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر يناير الحالي 2026 من خلال بيان رسمي عن إسقاط عضوية عيدروس قاسم الزبيدي في المجلس ويكون ذلك نتيجة ارتكابه بتهمة الخيانة العظمى ومن ثم فقد تم إحالته إلى النائب العام بسبب التهم المنسوبة له.

اتهامات بالخيانة العظمى ضد عيدروس الزبيدي

تضمن البيان الصادر من المجلس القيادي باليمن والذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية مؤخرًا بشكل رسمي ويشمل على سبب اتخاذ هذا القرار والذي يتمثل بذلك ليكون على النحو التالي:

بسبب تهمة الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية.

كذلك بسبب الإضرار بمركز الجمهورية سواء الاقتصادي أو السياسي أو الحربي.

قيامه بتشكيل عصابة مسلحة والعمل على ارتكاب جرائم قتل مع انتهاكات جسيمة وتخريب المنشآت.

بسبب تهمة الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية.

أيضًا نتيجة خرق الدستور وكذلك مخالفته للقوانين والمساس بسيادة البلاد.

يذكر إن تحالف دعم الشرعية بدولة اليمن تحت قيادة المملكة السعودية قد أعلن يوم أمس الثلاثاء بأن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس قد هرب إلى مكان لم يعلم عنه أحد حتى هذا الوقت.