”قائمة القنوات المفتوحة” القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 01:26 مساءً - يصطدم نادي برشلونة بنظيره أتلتيك بيلباو مساء اليوم الأربعاء، في قمة مرتقبة يحتضنها ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني 2026.

ويدخل البلوجرانا اللقاء بمعنويات مرتفعة بصفته حامل لقب الدوري الإسباني ومتصدر الترتيب الحالي، حيث يسعى الفريق بقيادة المدرب هانز فليك لبلوغ المباراة النهائية والدفاع عن لقبه الذي توج به العام الماضي.

في المقابل، يطمح الفريق الباسكي لتحقيق المفاجأة والإطاحة بالبطل للوصول إلى النهائي ومواجهة الفائز من ديربي مدريد بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

تقام المباراة اليوم الاربعاء، في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

تنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر تطبيق ثمانية الناقل الحصري لمباريات السوبر الإسباني في المنطقة، كما يمكنكم مشاهدة المباراة في نصف نهائي البطولة علي شبكة موفيستار الإسبانية.

معلق مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

أعلنت شبكة قنوات ثمانية عن تكليف المعلق فهد العتيبي للوصف والتعليق على أحداث هذه المواجهة الكبرى التي ستجمع بين النادي الكتالوني والفريق الباسكي.

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة حصرياً ومجاناً عبر تطبيق ثمانية المتوفر على مختلف الأجهزة الذكية، وهو الخيار الوحيد لمتابعة البطولة علي المنصه الرقمية الوحيدة في الشرق الأوسط.