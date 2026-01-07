مسلسلات رمضان 2026.. الفنانة صفوة تجسد دور والدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 04:22 مساءً - كشفت الفنانة صفوة عن انضمامها لمسلسل اثنين غيرنا من بطولة الفنانة دينا الشربيني والتي من المنتظر بأن يتم عرض المسلسل في موسم دراما رمضان المقبل لعام 2026.

صفوة مع دينا الشربيني في رمضان 2026

قالت الفنانة صفوة من خلال تصريحات صحفية بأنها ستقوم بتجسيد والدة الفنان دينا الشربيني في مسلسل اتنين غيرنا والذي سيتم عرضه ضمن مسلسلات الموسم الرمضاني 2026، وأكدت بأن الشخصية مختلفة تماما عن أعمالها السابقة.

كما يشارك في بطولة مسلسل اتنين غيرنا كل من الفنان آسر ياسين، ناردين فرج، نور إيهاب، محمد السويسي، فدوة عابد، سحر رامي، هنادي مهنة، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريس ومن إخراج المخرج خالد الحلفاوي.

ومن المنتظر بأن تشارك الفنانة صفوة في مسلسل المتر سمير وأيضا مسلسل علي كلاي من بطولة الفنان أحمد العوضي وكذلك مسلسل الرايس من بطولة الفنان عمرو سعد.

مسلسل فهد البطل أحمد العوضي

يذكر إن صفوة شاركت في موسم دراما رمضان الماضي 2025 في مسلسل فهد البطل وحققت نجاح كبير، والمسلسل من بطولة كل من أحمد العوضي، لوسي، محمود البزاوي، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، كارولين عزمي، مجدي بدر، محسن منصور، وعدد أخر من الفنانين وضيوف الشرف.