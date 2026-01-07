من هوس التريند والثراء الفاحش إلى خلف القضبان.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 04:22 مساءً - هوس التريند والثراء السريع، تسببوا في اقتياد فتاة إلى خلف القضبان، بعدما نشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلالها وجود تشكيل عصابي تخصص في سرقة الفتيات بالجيزة.

فحصت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو المتداول عبر "الميديا"، والذي تضمن إدعاء فتاة بزعم وجود عصابة لسرقة الفتيات، وتم تحديد الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو.

وبتقنين الإجراءات اللازمة، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو، وبسؤالها عما أدلت به، أفادت بأنها علمت أن صديقتها أثناء استقلالها سيارة ميكروباص، تقدت 3 سيدات إليها، واقتربن منها، حتى ظنت أنهن يحاولن سرقتها، لكن هذا غير حقيقي، لذلك لم تقدم الفتاة ثمة بلاغات بالواقعة.

وأضافت أنها نشرت مقطع الفيديو بهدف تحقيق نسبة مشاهدات عالية وكسب أرباح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.