”حذرتهن من ألم الاشتياق”.. وصية نانسي عجرم لبناتها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 04:22 مساءً - احتلت الفنانة نانسي عجرم التريند خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو لها، وهي تبكي تأثرًا بألم الفراق الذي سيشعر بناتها به بعد وفاتها.

وجهت نانسي عجرم رسالة لبناتها بعد وفاتها، بأنهن يجب عليهن أن يكونوا أقوياء وفي قمة السعادة حتى تشعر بالراحة بعد الموت، وأن الحياة يجب أن تستمر.

وبنبرة بكاء، قالت لهن أنهن سيلتقين فيما بعد، وحذرتهن من الاشتياق لها؛ لأن ألم الاشتياق لشخص لا مثيل له.

أما عن شائعة طلاقها، ردت أنها ليس لها أساس من الصحة، وأن سبب انتشارها هو وجود تذبذب بأغلب العلاقات الاجتماعية.