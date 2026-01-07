بذكريات الماضي.. موعد مباراة منتخب مصر ضد منتخب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 04:22 مساءً - تستعد الجماهير لمتابعة لقاء قوي يجمع بين عملاقين أفريقيين في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حالياً في المغرب، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره الإيفواري في مواجهة تحمل الكثير من الإثارة.

موعد مباراة مصر كوت ديفوار

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم السبت العاشر من يناير موعداً لهذا الصدام، مع انطلاق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب أدرار بمدينة أغادير.

جاء تأهل الفراعنة إثر انتصارهم على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في دور الستة عشر، بينما اجتاز الأفيال عقبة بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر كوت ديفوار

بالنسبة للبث التلفزيوني، تحتكر شبكة بي إن سبورتس حقوق النقل في المنطقة العربية، وستعرض اللقاء عبر قنواتها ماكس واحد وماكس اثنين بشكل أساسي.

أما الخيارات المفتوحة، فتشمل القناة الأرضية الجزائرية عبر القمر نايل سات في بعض الدول الشمال أفريقية، والقناة الرياضية المغربية الأرضية داخل المغرب، بالإضافة إلى قناة آر تي إس واحد السينغالية التي تبث مجاناً على قمر يوتلسات في مناطق أفريقية محددة.

يُنظر إلى هذه المواجهة كواحدة من أقوى اللقاءات في البطولة، نظراً لتاريخ المنتخبين العريق، حيث يطارد المصريون اللقب الثامن، بينما يدافع الإيفواريون عن تاجهم الذي توجوا به في النسخة السابقة.

تجمع المباراة بين طموحات كبيرة وأداء فني عالٍ، مع ترقب واسع من المتابعين عبر القنوات المختلفة، سواء المدفوعة أو المجانية المتاحة جغرافياً.