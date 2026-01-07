تطورات.. الموت يفجع نجم منتخب الجزائر صباح اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 04:22 مساءً - توفي والد الحارس الجزائري السابق رايس وهاب مبولحي صباح يوم الإثنين الماضي الموافق الخامس من شهر يناير الحالي لعام 2026، حيث خيم الحزن على الوسط الرياضي في دولة الجزائر بعد وفاة والد حارس المرمى التاريخي للمنتخب الجزائري السابق.

وفاة والد رايس وهاب مبولحي

كشفت تقاير إعلامية بأن والد الحارس الجزائري السابق قد فارق الحياة بعد معاناة مع المرض، حيث يتوفى والده بعد سنوات قليلة من رحيل والدته، كما جاء ذلك الخبر بمثابة الصدم للجمهور الكروي في الجزائر والذين تعاطفوا معه وقاموا بتقديم العزاء له عبر منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

يعرف مبولحي عن ارتباطه الشديد بوالده ووالدته وقد تأثر بشكل كبير عند وفاة والدته في عام 2010 ومنذ ذلك الوقت كان يقوم بكتابة اسمها على قفازاته في كل مباراة كان يخوضها، وهي تكون لافتة إنسانية تعكس العلاقة التي تجمعهم سويا.

أهم المعلومات عن رايس وهاب مبولحي

يعتبر مبولحي من مواليد عام 1986 في باريس وهم أحد أعظم حراس المرمى في تاريخ الجزائر، كما أنه ساهم بشكل فعال في تحقيق العديد من الإنجازات وتوج بالحارس المخضرم في كأس أمم إفريقيا في عام 2019 في مصر، وكذلك حصل على جائزة بكأس العرب عام 2021 في قطر، كما نال جائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى في البطولتين السابقتين.