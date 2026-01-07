الرياض - كتبت رنا صلاح - تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا فنيا مخصصا لإبداعات الموسيقار الراحل عمار الشريعي في 15 يناير الجاري, تحت إشراف الدكتور علاء عبد السلام, حيث تقام الفعالية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية. الحفل الذي يقوده المايسترو دكتور مصطفى حلمي سيجمع مجموعة بارزة من أجمل أعمال الشريعي الموسيقية, حيث يتم تقديم مجموعة متنوعة تعكس عبقريته في فن الموسيقى العربية.

احتفالا بإبداعات الفنان عمار الشريعي، الفرقة القومية العربية للموسيقى تشعل الأجواء الإبداعية

برنامج الحفل الفني

يشتمل برنامج الحفل على مجموعة مختارة من الأعمال الكلاسيكية لعمار الشريعي, حيث ستعرض مقاطع من أعمال مثل أرابيسك والشهد والدموع وبتسأل يا حبيبي, بالإضافة إلى أغاني أخرى مثل سيبولى قلبى وارحلوا وصوت الأيام. يعد هذا الحدث فرصة لإعادة إحياء هذه الروائع التي ساهمت في تشكيل الفن العربي الحديث.

نجوم الحفل

يشهد الحفل مشاركة مجموعة من الفنانين البارزين في الفرقة القومية العربية للموسيقى, منهم منار سمير ومي حسن وآيات فاروق, بالإضافة إلى إيناس عزالدين وأحمد عصام ومحمد طارق. هؤلاء الفنانين يضفون طابعا خاصا على الحفل من خلال أدائهم المتميز.

تاريخ الفرقة القومية

تأسست الفرقة القومية العربية للموسيقى عام 1989, بهدف إحياء التراث الموسيقي العربي وتقديمه بأسلوب أكاديمي وفني محترف. تضم الفرقة نحو 100 عضو, بما في ذلك موسيقيين وعازفين ومطربين, وقد حققت العديد من النجاحات في حفلاتها السابقة التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

أهمية الحدث

يمثل هذا الحفل تجمعا فنيا متميزا يعكس الثقافة الموسيقية العربية ويسلط الضوء على إمكانيات رفع مستوى الوعي بأهمية التراث الموسيقي. كما يعد بمثابة تكريم لعمار الشريعي الذي أثرى الساحة الفنية بأعماله المبدعة.