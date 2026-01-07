رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:15 مساءً - يحتضن ملعب الاتحاد مساء اليوم الأربعاء فصلًا جديدًا من فصول الإثارة في البريميرليج، حيث يفتح مانشستر سيتي أبوابه لاستقبال فريق برايتون في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول ضمن الجولة الحادية والعشرين، ويدخل السيتيزنز اللقاء وعينهم على النقاط الثلاث لمطاردة آرسنال على قمة الهرم الكروي الإنجليزي، خاصة بعد التعادل الأخير الذي فرضه تشيلسي عليهم.

في مباراة اليوم لا يبدو برايتون لقمة سائغة، إذ يصل الفريق إلى مدينة مانشستر منتشيا بانتصاره الأخير على بيرنلي، ومحملًا برغبة جامحة في إثبات جدارته بين الكبار وتعزيز موقفه في صراع المقاعد الأوروبية.

ينتظر أن تنطلق هذه الملحمة الكروية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت الذي يتزامن مع العاشرة والنصف ليلًا في مكة المكرمة، بينما يترقب المتابعون في دولة الإمارات العربية المتحدة ضربة البداية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف قبل منتصف الليل.

وتأتي هذه المباراة في توقيت مفصلي من الموسم، حيث يسعى بيب جوارديولا لإظهار ردة فعل قوية ومداواة جراح التعثر الماضي، في حين يخطط برايتون لتقديم مباراة تكتيكية تخرج به بنتيجة إيجابية تعيد صياغة ترتيب المربع الذهبي.

كيفية متابعة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

سيكون عشاق الكرة الإنجليزية على موعد مع سهرة كروية دسمة عبر شاشة "beIN Sports HD 1"، حيث تتولى الشبكة القطرية النقل الحصري لهذا الصدام المرتقب بجودة عالية.

ويمكن للجماهير ضبط أجهزة الاستقبال لمتابعة أدق تفاصيل اللقاء وتحليلاته الفنية، كما تتوفر خدمة البث عبر الإنترنت لمن يفضلون المتابعة الرقمية، لضمان معايشة أجواء ملعب الاتحاد من أي مكان.

من هو معلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون؟

قد أسندت مهمة التعليق الصوتي للمعلق الجزائري حفيظ دراجي، الذي سيرافق المشاهدين طوال تسعين دقيقة من المتعة الكروية.