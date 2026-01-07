حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:15 مساءً - تترقب جماهير الكرة الإنجليزية في كل مكان انطلاق صافرة البداية لمواجهة توتنهام هوتسبير وبورنموث، وهي المباراة التي يطمح من خلالها الفريقان لتعديل وضعيتهما في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فالفوارق النقطية بينهما تبدو ضئيلة جدًا مما يشعل فتيل المنافسة على نقاط المباراة كاملة.

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وبورنموث الأسطورة مباشر بجودة قوية عالية الدقة

يتواجد الفريق اللندني في المرتبة الثالثة عشرة متفوقًا بفارق أربع نقاط فقط عن خصمه صاحب المركز الخامس عشر، وهذا التقارب يمنح اللقاء طابعًا خاصًا يجعل من الصعب التكهن بالنتيجة النهائية قبل انطلاق الصدام المباشر على أرضية الميدان.

وبعيدًا عن تفاصيل الميدان تثار بعض التكهنات حول اهتمام توتنهام بضم أسماء جديدة لتعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

حيث تتردد أنباء عن مراقبة النادي اللندني لعدد من المواهب المتألقة لتدعيم الخط الهجومي؛ مما يزيد من الضغط على لاعبي الفريق الحاليين لتقديم أفضل ما لديهم في مباراة الليلة لإثبات جدارتهم.

وسيكون المشاهد على موعد مع سهرة كروية دسمة تجمع بين الندية البدنية العالية والخطط التكتيكية المتنوعة التي يفضلها مدربو الدوري الإنجليزي في مثل هذه الصدامات القوية.

مباراة توتنهام وبورنموث بث مباشر

تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الوجهة الوحيدة والآمنة لمتابعة هذا البث الحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد خصصت الشبكة قناة "beIN sports HD 8" لنقل أحداث المباراة حصريًا للمشتركين، وذلك تماشيًا مع حقوق البث الحصري التي تمتلكها الشبكة لمباريات الدوري الأقوى عالميًا.

يمكن للمشاهدين ضبط أجهزة استقبالهم على تردد القناة عبر قمر النايل سات لمشاهدة التحليلات الفنية والتعليق المباشر على كافة تفاصيل اللقاء منذ لحظاته الأولى وحتى إطلاق صافرة النهاية.

موعد مباراة توتنهام وبورنموث

يستعد ملعب اللقاء لاستقبال اللاعبين مساء اليوم الأربعاء الموافق السابع من يناير الجاري، حيث تقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وهو ما يوافق الساعة العاشرة والنصف مساءً حسب توقيت مكة المكرمة، بينما يكون الموعد في تمام الثامنة والنصف مساء لمتابعينا في دول المغرب العربي.